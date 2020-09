Ataque com machete junto às antigas instalações do Charlie Hebdo em Paris

Hoje às 11:32 Facebook

Quatro pessoas foram esfaqueadas, esta sexta-feira de manhã, junto às antigas instalações do jornal satírico Charile Hebdo, alvo de um ataque terrorista, em 2015.

O suspeito fugiu após o ataque e a câmara de Paris pede à população para se manter em casa, revela o jornal "Le Figaro".

Dos quatro feridos, dois encontram-se em estado muito grave, revela revelam os meios de comunicação franceses.

Na terça-feira, a diretora de recursos humanos da revista Charlie Hebdo, que se encontra sob proteção da polícia desde 2015, disse que foi obrigada a abandonar a casa onde reside na semana passada, devido a ameaças.

Em declarações à rádio France Info, Marika Bret referiu que, "perante a gravidade das ameaças", que não foram detalhadas por motivos de segurança, a polícia lhe comunicou, na semana passada, "que tinha dez minutos para preparar uma mala" e abandonar o edifício onde reside.

O processo judicial sobre o atentado contra a revista Charlie Hebdo, no dia 07 de janeiro de 2015, e outros ataques radicais islâmicos que se seguiram, começou em Paris no princípio do mês.

Um total de 17 pessoas morreu durante os ataques levados a cabo pelos irmãos Kouachi e Amedy Coulibaly.