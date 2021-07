Rogério Matos Hoje às 18:15 Facebook

Várias pessoas envolveram-se em confrontos com armas de fogo no Bairro da Bela Vista, em Setúbal, na tarde desta sexta-feira. Dos confrontos resultaram três feridos, um dos quais terá sido atingido no pescoço.

A PSP teve que intervir com um grande contingente e realizou um número ainda não apurado de detenções.