Três feridos em tentativa de assalto na Baixa do Porto

Três homens ficaram feridos, este domingo de manhã, durante uma tentativa de assalto na Baixa do Porto. Segundo a PSP, sofreram ferimentos ligeiros.

De acordo com a PSP, as vítimas têm entre os 27 e os 29 anos e foram feridas cerca do meio-dia, na Rua da Trindade, perto da Câmara Municipal do Porto.

"Foi uma tentativa de assalto. Um dos homens estava a ser assaltado e os outros dois foram em seu auxilio. Foram agredidos e sofreram ferimentos ligeiros, tendo sido conduzidos ao Hospital de Santo António", referiu ao JN, uma fonte da PSP do Porto.