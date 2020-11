Três feridos em tiroteio após discussão em Santa Maria da Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 10:38, atualizado às 11:48 Facebook

Três pessoas ficaram feridas, na madrugada desta sexta-feira, após disparos de arma de fogo na sequência de uma discussão num café em Paços de Brandão, no concelho de Santa Maria da Feira.

A contenda começou pelas 21.30 horas, com um grupo de sete indivíduos que estiveram num café no centro da freguesia a ingerir bebidas alcoólicas. Os envolvidos saíram do estabelecimento e continuaram a discussão no exterior.

"Eles saíram do café já pegados uns com os outros e até partiram um vidro da porta ao sair", disse uma testemunha ao JN, pedindo o anonimato por temer represálias.

Já na rua, foram efetuados disparos. "Ouvi vários tiros e depois vi um homem estendido no chão. Os outros pegaram nele, colocaram-no num carro e puseram-se em fuga", contou outra testemunha ao JN.

A GNR de Lamas foi chamada ao local, mas ao chegar já nenhum dos envolvidos ali se encontrava.

A Polícia Judiciária do Porto esteve também presente e tomou conta da ocorrência.

Durante a madrugada, três indivíduos deram entrada no hospital Santos Silva, em Gaia, com ferimentos de bala. As autoridades suspeitam que se tratam dos elementos que estiveram envolvidos no tiroteio.

A população do centro da freguesia de Paços de Brandão diz que tem vivido dias de sobressalto desde que este grupo tem frequentado o local.