Três homens detidos por posse ilegal de armas

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Mirandela deteve, na quinta-feira, três homens, com idades entre os 54 e 67 anos, por posse ilegal de armas de fogo e posse de armas proibidas, em Mirandela e Carrazeda de Ansiães.

Em comunicado, o Comando Territorial da GNR de Bragança revela que a operação, realizada no âmbito de quatro investigações criminais, relacionadas com ameaças com arma de fogo e verbais contra cidadãos, "traduziu-se no cumprimento de cinco mandados de busca domiciliária e cinco em anexos e armazéns".

Nesta operação, que contou com o reforço de militares de várias valências do Comando Territorial de Bragança, a GNR apreendeu duas espingardas caçadeiras, três pistolas (duas de alarme e uma transformada), 300 munições de vários calibres, uma cartucheira, sete armas brancas, um bastão, uma foice e uma serra.

Apenas uma das armas tinha documentação legal, todas as outras estavam em situação ilegal ou eram proibidas.

Os suspeitos foram constituídos arguidos, tendo os factos sido remetidos para o Tribunal Judicial de Mirandela.