Três homens e três mulheres detidos quando assaltavam casa em Pombal

A GNR deteve, esta sexta-feira, três homens e três mulheres, que foram surpreendidos a assaltar uma residência, em Pombal. Já estavam na posse de alguns artigos, entre os quais dois televisores.

No decorrer de um patrulhamento preventivo, os militares da Guarda depararam-se com duas viaturas estacionadas, de forma suspeita, junto a uma casa, encontrando-se uma das viaturas com as portas abertas.

A situação despertou a atenção dos militares, que surpreenderam os suspeitos já no exterior da habitação, na posse de diverso material furtado, o que motivou a sua detenção. "No seguimento das diligências policiais foi possível recuperar diversos eletrodomésticos, dois televisores e duas garrafas de bebidas espirituosas, assim como as ferramentas usadas pelos suspeitos para se introduzirem no interior da residência", informou a GNR.

O material recuperado será posteriormente entregue ao proprietário.