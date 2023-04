Três idosos retirados de casa de acolhimento ilegal em Ponte de Lima

Três idosos foram esta segunda-feira retirados de uma habitação onde permaneciam de forma ilegal, em Poiares, Ponte de Lima.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a retirada dos utentes, com 71, 84 e 86, ocorreu no âmbito de um inquérito que está a ser instruído pelo Tribunal de Ponte de Lima. A proprietária da casa que acolhia os idosos já teria exercido esse tipo de atividade anteriormente, devidamente autorizada pela Segurança Social, mas está atualmente impedida de o fazer. Já lhe foram retirados idosos noutra ocasião e, agora, é alvo de um novo inquérito por "desobediência".

O processo encontra-se em segredo de justiça.

A operação foi realizada por elementos do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAV) da GNR, e da Segurança Social, durante a manhã desta segunda-feira. Culminou, por volta das 13.08 horas, no transporte dos idosos para o hospital de Viana do Castelo, pelos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima (quatro operacionais com duas viaturas).

De acordo com a GNR, os três idosos "encontravam-se bem, mas foram transportados para o hospital por precaução".