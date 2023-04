Três jovens baleados em confrontos junto a bar no Monte da Caparica. Suspeito em fuga

Três jovens com idades compreendidas entre os 16 e 27 anos foram baleados, esta madrugada, em confrontos junto a um bar no Monte da Caparica. Dois foram ao hospital pelos próprios meios e outro foi assistido no local pelos bombeiros. Nenhum corre perigo de vida.

A Polícia Judiciária de Setúbal está a investigar o caso que ocorreu perto das 6 horas na Rua da Bela Vista, no Monte da Caparica. Um homem terá disparado contra as três vítimas com uma pistola depois de uma discussão na via pública que envolveu mais pessoas.

A GNR foi chamada ao local, mas o suspeito colocou-se em fuga. A PJ tenta agora identificar e localizar o atirador.