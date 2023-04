Três jovens e menor de 15 anos assaltavam alunos à hora de almoço

JN Hoje às 12:43 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP deteve três jovens e identificou um menor por suspeita da autoria de vários roubos com arma branca no centro da cidade de Aveiro. O grupo atacava alunos durante a hora de almoço, chegando mesmo a revistá-los sob ameaça de faca.

A detenção dos três jovens, com idades entre os 16 e os 20 anos, e do menor de 15 anos ocorreu ao final da tarde de ontem, fora de flagrante delito. Foram apreendidas duas facas. Os jovens estão fortemente indiciados de, pelo menos, dois crimes de roubo, cometidos na véspera.

A PSP teve conhecimento de que a comunidade estudantil de Aveiro ficou alarmada por causa de um grupo de jovens que estaria a roubar estudantes, aquando das suas deslocações de e para o intervalo de almoço.

PUB

Os suspeitos, "em comunhão de esforços, coagiam as vítimas a que fizessem a entrega do dinheiro que tinham consigo, chegando a revistá-las, sob a ameaça de arma branca, quando as mesmas se recusavam a colaborar", descreve a PSP através de comunicado.

"Com a detenção dos visados, a Polícia de Segurança Pública considera que se encontra reposta a normalidade e tranquilidade no seio da comunidade estudantil da cidade de Aveiro que, por momentos, sentiu receio em circular pelos locais onde os mesmos se dedicavam à prática deste tipo de ilícitos", acrescenta a mesma fonte.

O menor foi entregue à progenitora. Os três detidos serão apresentados esta tarde a primeiro interrogatório judicial de arguido detido.