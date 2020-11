Três jovens em prisão preventiva por suspeita de tráfico de droga em Fafe

Carlos Rui Abreu Hoje às 22:22 Facebook

Ficaram em prisão preventiva três dos quatro jovens que tinham sido detidos esta quarta-feira numa ação do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento de Fafe da GNR.

Os quatro, com idades compreendidas entre os 20 e os 40 anos, são suspeitos do tráfico de droga e foram detidos após uma investigação de sete meses que culminou com sete buscas domiciliárias.

Os militares da GNR apreenderam 55 plantas de canábis, 392 doses de cocaína, 17 doses de haxixe, 44 gramas de liamba, duas balanças, quatro telemóveis, quatro facas e 10 450 euros em dinheiro.

Esta quinta-feira foram presentes ao Tribunal de Famalicão que decretou a prisão preventiva para três dos detidos e apresentações periódicas no quartel da GNR ao outro elemento deste grupo.