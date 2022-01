Três jovens esfaqueados numa rixa junto a bares em Braga

Luís Moreira Hoje às 12:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Três jovens terão sido esfaqueados numa rixa ocorrida na madrugada deste domingo junto aos bares da Sé e da Universidade do Minho, em Braga.

O ferido mais grave, que estava a sangrar com abundância devido a lacerações profundas no abdómen que lhe atingiram os intestinos, foi transportado para o Hospital de São João, no Porto, depois de dar entrada no Hospital de Braga.

Fonte ligada ao processo disse ao JN que as outras duas vítimas apresentavam ferimentos, mas o seu estado de saúde não inspirava cuidados.

Os três homens deslocaram-se à unidade hospitalar de Braga por meios próprios, onde chegaram à mesma hora, não tendo chamado os bombeiros, o INEM ou as forças de segurança.

A Polícia Judiciária está a investigar.