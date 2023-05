Três menores detidos após roubarem telemóvel no Porto

A Polícia deteve três menores, dois com 16 anos e o outro com 17, que são suspeitos de terem assaltado um homem, na madrugada desta terça-feira, no Porto.

O assalto ocorreu, minutos antes das 4.10 horas, na Rua de Gonçalo Cristóvão, e os três suspeitos foram detidos na Rua de Santa Catarina, após alerta dado pela vítima, um homem, de 26 anos, à PSP.

Os polícias efetuaram algumas diligências em ruas próximas e conseguiram possível intercetar os suspeitos, que ainda estavam na posse de um telemóvel. O aparelho roubado foi entregue ao seu proprietário.