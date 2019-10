Três mulheres e um homem detidos por duas agressões a polícias

TRA Hoje às 12:07 Facebook

Quatro estrangeiros com idades entre os 26 e os 51 anos de idade foram detidos nos últimos dias por duas agressões a agentes de autoridade, Num dos casos o agente sofreu três fraturas no nariz.

O caso mais grave ocorreu na madrugada de ontem, terça-feira, na freguesia da Misericórdia. Pouco depois da meia-noite, um agente policial foi alertado para uma desordem junto a um estabelecimento comercial. Já no local, o polícia verificou que os três suspeitos, duas mulheres e um homem, de nacionalidade inglesa e com idades entre os 26 e 32 anos, haviam sido expulsos do interior da loja.

Os elementos reagiram violentamente à abordagem policial, empurrando o agente e tendo o suspeito masculino desferido vários murros na sua face. Com a ajuda de populares, o polícia conseguiu soltar-se e proceder à detenção dos três suspeitos.

Na esquadra, o trio "manteve sempre uma postura agressiva e não colaborante, pontapeando o mobiliário existente e tentando ainda fugir da esquadra", descreve um comunicado da PSP.

Os suspeitos recolheram às celas de detenção para serem apresentados a tribunal durante o dia de hoje, quarta-feira. O agente policial foi transportado ao hospital, ficando com três fraturas no nariz (necessitando de efetuar cirurgia) e lesões no olho esquerdo.

O outro caso ocorreu na segunda-feira, num Pingo Doce junto ao Cais do Sodré. Pelas 8.45 horas, um agente policial que se encontrava de serviço remunerado foi alertado por uma funcionária de que uma mulher teria consumido um chocolate e não fazia intenções de o pagar.

O polícia abordou a suspeita, uma mulher brasileira de 51 anos, para tentar esclarecer a situação. Porém, quando lhe foi solicitada a identificação, esta começou a injuriar o agente e saiu para o exterior da loja, tentando fugir sem pagar o bem consumido.

"Ao abordá-la de forma a evitar que esta fugisse, a mulher desferiu uma bofetada na cara do agente, empurrando-o e arranhando-lhe um braço", conta um comunicado da PSP.

Face à situação, a mulher foi detida e apresentado a tribunal tendo-lhe sido decretada a suspensão provisória do processo.