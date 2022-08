Três NN Boys envolvidos nos distúrbios estavam proibidos de ir aos estádios

Alexandre Panda Hoje às 19:41 Facebook

Três dos 23 adeptos ligados aos No Name Boys (NN), que foram identificados com croatas da Torcida Split nos autocarros quando seguiam para a cidade do Porto, logo após os desacatos de Guimarães são alvo de medidas de interdição de Estádio. Neste momento, há 245 pessoas impedidas de entrar em recintos desportivos.

Na terça-feira à noite, depois do grupo formado por cerca de 150 casuals (adeptos violentos) afetos aos NN e aos croatas não terem encontrado os rivais do Vitória de Guimarães, os mesmos decidiram rumar à cidade do Porto. Queriam atacar elementos dos Super Dragões, mas os autocarros em que se deslocavam foram travados pela PSP, na VCI, onde todos os passageiros foram identificados e fotografados.