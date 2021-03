Três suspeitos de tráfico no Litoral Alentejano ficam na cadeia

Teixeira Correia Ontem às 23:10 Facebook

Três de quatro suspeitos de tráfico de drogas detidos pela GNR de Odemira foram sujeitos a prisão preventiva, por decisão judicial proferida na noite desta sexta-feira, 19 de março. O quarto detido foi libertado, na condição de se apresentar duas vezes por semana em posto policial da sua área de residência.

Os suspeitos têm idades entre 44 e 58 anos e foram detidos, na última quinta-feira, por militares do Núcleo de Investigação Criminal de Odemira, no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um ano.

Segundo informou também o Comando Territorial de Beja da GNR, três arguidos têm residência em Vila Nova de Mil Fontes e o outro em Lisboa.

Os três presos preventivos foram levados para o Estabelecimento Prisional de Beja.

Segundo informou a GNR, dois dos suspeitos foram apanhados "em flagrante", quando circulavam nas suas viaturas para fazer a "distribuição dos estupefacientes".

Posteriormente, a GNR deu cumprimento a três mandados de busca domiciliária, nas residências dos suspeitos residentes em Vila Nova de Milfontes, e a dois mandados de detenção.

Ainda segundo o Comando Territorial de Beja, foram apreendidas 537 doses de cocaína, 335 de haxixe e 134 de canábis, além de quatro veículos ligeiros, sete telemóveis, duas balanças de precisão e material usado para o arrumo e embalagem do produto estupefaciente.

Aos quatro suspeitos, foram ainda apreendidos 4.350 euros em dinheiro, em notas de 5, 10, 20, 50 e algumas de 100 euros.

A operação contou com apoio do Grupo de Intervenção de Ordem Pública da Unidade de Intervenção da GNR, força que acredita ter dado um duro golpe no tráfico de droga no Litoral Alentejano.