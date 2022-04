Três toneladas de carne e 40 litros de vinho apreendidos pela ASAE

Beatriz Azeredo Hoje às 11:44 Facebook

No seguimento de uma fiscalização, no início desta semana, à qualidade e aos transportes de bens alimentares e não alimentares, a ASAE, em colaboração com a PSP e a GNR, apreenderam várias mercadorias no valor de 44 500 euros.

Ao longo de dois dias e em 52 locais, a ASAE realizou uma operação de fiscalização com o objetivo de verificar as condições de transporte de mercadorias, onde foram apreendidas três toneladas de carne, uma tonelada de batata, pão congelado, 40 litros de vinho espumante, diversos artigos contrafeitos e outros 19 equipamentos de registo de controlo de temperatura.

Em comunicado, a ASAE afirma que esta operação contou com a participação de 160 inspetores, foi feita nas principais vias de acesso aos grandes centros urbanos, industriais, mercados abastecedores e zonas fronteiriças e resultou na instauração de 32 processos de contraordenação, destacando-se como principais infrações o incumprimento de requisitos de higiene no transporte de produtos alimentares e um processo-crime por contrafação.

No total foram apreendidos 4152 quilos de géneros alimentares, contabilizando estes bens alimentares com outros não alimentares resulta num valor de 44 500 euros.