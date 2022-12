Tribunais afirmam-se incompetentes para julgar youtubers

Arguidos que chamaram "pedófilo" a Hugo Strada foram acusados de difamação, mas juízes de Loures não se entendem.

Os juízos criminais, local e central, de Loures não se entendem sobre qual deles deve julgar os youtubers João Sousa e Paulo Borges (mais conhecido como Wuant), que estão acusados de difamar o influenciador digital Hugo Ferreira, conhecido na internet pelo nome artístico Hugo Strada. Em causa, segundo a acusação feita por Hugo Strada e a que aderiu o Ministério Público (MP), estão sete crimes de difamação, com publicidade e calúnia, bem como um pedido de indemnização de 58 800 euros, pelos danos causados por Wuant e João Sousa.

O caso remonta ao verão de 2019, quando o MP decidiu abrir um inquérito-crime, depois de alegados comportamentos de Hugo Strada, retratados em várias plataformas online, com jovens youtubers adolescentes que agenciava, terem motivado vários reparos. Na altura, críticas divulgadas maioritariamente no Twitter apontavam que o youtuber, à data com 36 anos, interagia com menores com uma proximidade física considerada excessiva.