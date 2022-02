Tribunal absolve ativista que "calou" António Costa

Francisco Pedro tinha sido acusado de um crime de desobediência qualificada. Caso remonta a 2019.

O Tribunal Local Criminal de Lisboa absolveu, esta quinta-feira, o ativista ambiental que, em 2019, interrompeu um discurso do primeiro-ministro, António Costa, numa iniciativa do PS, em Lisboa. Francisco Pedro, conhecido por "Kiko", tinha sido acusado pelo Ministério Público de um crime de desobediência qualificada, por ter, alegadamente, organizado a manifestação, que não foi comunicada à Câmara Municipal de Lisboa.

O caso remonta a abril de 2019, quando um grupo de ativistas ambientais protestou, no jantar de aniversário do PS no Centro de Congressos de Lisboa, contra a expansão do aeroporto da capital, lançando aviões de papel e exibindo cartazes com frases como "mais aviões só a brincar". Francisco Pedro, de 35 anos, subiu, na ocasião, ao palco para ler um comunicado, tendo, antes de ter sido retirado, disputado o microfone com António Costa, que discursava enquanto secretário-geral dos socialistas.

Posteriormente, o Ministério Público considerou que "Kiko" tinha sido o promotor da manifestação e acusou-o de um crime de desobediência qualificada, por não ter, como a lei obriga, comunicado o protesto à autarquia. Mas a acusação acabou por cair no julgamento, uma vez que, segundo a juíza Sofia Claudino, o tribunal não ficou "convencido" de que o arguido foi o "mentor e organizador da ação de protesto". A magistrada decidiu, por isso, absolver Francisco Pedro.

A decisão é ainda passível de recurso.