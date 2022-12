Tribunal absolve empresário da Póvoa de Varzim de homicídio de ucraniano

O Tribunal de Matosinhos absolveu, esta terça-feira à tarde, o empresário da Póvoa de Varzim Danny Eusébio dos crimes de homicídio qualificado e escravidão que, segundo a acusação do Ministério Público (MP), tinham vitimado um imigrante ucraniano. Danny Eusébio, o principal arguido do processo, foi apenas condenado por um crime de profanação de cadáver, na pena de prisão de um ano, suspensa na sua execução.

A mãe, a mulher e o sócio de Danny Eusébio também foram condenados na pena de um ano, também suspensa, por profanação de cadáver. Terão ajudado o principal arguido a transportar o corpo do imigrante de uma estufa para casa da mãe do empresário. Segundo a defesa dos arguidos, mudaram o cadáver de sítio para esconder das autoridades as condições indignas em que morava o ucraniano, numa velha caravana do patrão.