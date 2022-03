Tribunal absolve ex-dirigentes da União de Leiria de todos os crimes

João Bartolomeu, ex-presidente da SAD da União de Leiria, Duarte Oliveira e Costa, ex-advogado da SAD, e Rodolfo Vaz, ex-diretor desportivo da SAD, foram absolvidos, esta quarta-feira de manhã, do crime de abuso de confiança fiscal agravado, relativo à transferência do jogador de futebol Tiago Terroso.

O juiz do Tribunal de Leiria declarou que "não se provou que tivesse havido uma apropriação da parte de qualquer um dos arguidos das quantias", que "se destinavam aos pagamentos a funcionários e fornecedores da UDL".

"Toda a documentação atesta uma realidade distinta e nada se provou do putativo plano engendrado e congeminado pelos arguidos", afirmou. "Desde a génese deste processo, o Tribunal veria com mais propriedade um eventual favorecimento de credores", observou.

O magistrado aludiu à obra "Crónica de uma morte anunciada", de Gabriel García Márquez, para comentar que "a criança foi morta antes mesmo de ter nascido", já que ficaram provados apenas os factos essenciais. "O facto é um facto, um meio de prova é um meio de prova."

Nesse sentido, referiu que o que ficou provado foi "a posição que cada um tinha na UDL e o contrato celebrado com Tiago Terroso". O juiz explicou que, no caso de Rodolfo Vaz, "o Tribunal teve em consideração o facto de o advogado ter indicado o caminho que as transferências tiveram".