Tribunal absolveu homem acusado de tentar matar a mulher com uma catana

O Tribunal Judicial de Braga absolveu, esta sexta-feira, um homem de Cabanelas, Vila Verde, julgado sob a acusação de ter tentado matar a mulher com uma catana.

O coletivo de juízes considerou que, no julgamento, não se conseguiu provar que José Sousa tivesse praticado algum dos dois crimes de que estava acusado, o de homicídio na forma tentada e o de violência doméstica.

No julgamento, o arguido negou os crimes, dizendo que foi a mulher quem o agrediu.

Em audiência, a defesa tentou demonstrar que, em outubro de 2019, foi a mulher quem primeiro agrediu o companheiro, enquanto que a acusação dizia que foi ele quem avançou para lhe dar com a catana na cabeça, tendo-lhe acertado numa mão. Ela contra-atacou acertando-lhe com uma faca na barriga.

A acusação defendia que, no dia 3 de outubro de 2019, quando a ex-mulher estava a arranjar as coisas para sair de casa, o arguido terá tentado atingi-la com uma catana na cabeça, mas ela conseguiu defender-se, ficando ferida numa mão.

A mulher, "em legítima defesa", deu com uma faca no abdómen do homem e atirou-lhe uma jarra à cabeça, tendo o arguido abandonado o local.

O casal divorciou-se em agosto de 2019 mas continuou a viver na mesma habitação, embora dormindo em quartos separados, até à concretização da venda da casa.