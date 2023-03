Tribunal alterou acusação por PPP municipais contra Álvaro Amaro

Ainda não foi na última sexta-feira que foi proferida sentença no processo-crime das parcerias público-privadas (PPP) municipais em que são arguidos o antigo e o atual presidente das Câmara de Gouveia, respetivamente Álvaro Amaro e Luís Tadeu, o presidente do Município de Alcobaça, Hermínio Rodrigues, o ex-presidente da Autarquia de Trancoso Júlio Sarmento e o empresário Manuel Rodrigues Gouveia, além de outros três arguidos.

A leitura do acórdão foi adiada para o 27 de abril, porque o juiz anunciou uma alteração não substancial de factos da acusação e os arguidos não abdicaram do prazo de 20 dias para se pronunciarem. Em traços gerais, o coletivo alterou factos da acusação que podem dar como provado que a conduta de Álvaro Amaro (também ex-autarca da Guarda) e Luís Tadeu, acusados de prevaricação e participação económica em negócio, tinha como objetivo "executar obras que de outro modo não podiam realizar", mas também "permitir lucros avultados à sociedade arguida no processo, lesando os interesses patrimoniais que lhes competia defender".

Em causa está a assinatura de contratos de parcerias público-privadas entre 2007 e 2011, em cenário anunciado de crise, com a MRG, empresa de obras públicas com sede em Coimbra, que também é arguida, tal como um colaborador e o próprio administrador, entre outros crimes, de corrupção ativa para ato ilícito.