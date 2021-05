Tribunal atenua penas por arremesso de tochas

Delfim Machado Hoje às 07:37 Facebook

Dois adeptos do Vitória de Guimarães viram inibição de entrada em estádios baixar para três meses. É a terceira redução de punições da APCVD.

O Tribunal Judicial de Guimarães reduziu de seis para três meses a sanção, de inibição de entrar em estádios, aplicada pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) a dois adeptos do Vitória de Guimarães que deflagraram tochas no Estádio D. Afonso Henriques, no jogo de 16 de fevereiro do ano passado, que ficou marcado por cânticos racistas contra o jogador Moussa Marega.

Dois irmãos que viam o jogo na bancada da claque do Vitória foram apanhados pela videovigilância do estádio, que foi passada "a pente fino" pela PSP por causa dos cânticos racistas. Nas imagens, vê-se que um dos arguidos entrega uma tocha ao irmão e este, após deflagrá-la, atira-a para o chão.