Tribunal censura major por expor filhos no Facebook: fotos fora do controlo de quem publica

Antigo porta-voz da Polícia Judiciária Militar e arguido no caso Tancos queixou-se de devassa da vida privada pela TVI. MP arquivou e Relação disse que não protegeu os filhos ao expô-los.

O ex-porta-voz da Polícia Judiciária Militar (PJM) Vasco Brazão processou o jornalista da TVI Luís Varela de Almeida por ter divulgado, numa reportagem sobre o caso de Tancos, a fotografia de capa do seu perfil de Facebook onde o major surge com a mulher e os filhos, alguns deles menores. Na peça jornalística, exibida em outubro de 2018 no "Jornal da Uma", o destaque eram os comentários tecidos pelo militar que tinha escrito que a operação de encobrimento em redor da recuperação das armas foi montada sem o conhecimento do Exército. Mas o motivo da queixa do major viria a ser a exibição, como pano de fundo, da fotografia de família. O Ministério Público (MP) arquivou o caso e o Tribunal da Relação também não deu razão ao militar considerando que este perdera o controle sobre o uso da imagem ao torná-la pública no Facebook. A questão sobre a reserva da intimidade da vida privada e da proteção dos dados pessoais no ciberespaço não é nova e quando chega à barra dos tribunais não reúne unanimidade jurisprudencial, com os magistrados a divergir quanto à interpretação sobre o direito à imagem.

Sem autorização