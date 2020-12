Tribunal condenou um dos 12 arguidos julgados por tráfico a prisão efetiva

Luís Moreira Hoje às 12:57 Facebook

O Tribunal de Braga condenou, esta quinta-feira, a quatro anos e dez meses de prisão efetiva um dos 12 arguidos julgados por venderem estupefacientes na cidade. O coletivo de juízes condenou, ainda, nove outros arguidos a penas que variam entre os três anos e os quatro anos e seis meses de prisão, mas suspensas por igual período.

O processo envolvia, ainda, duas mulheres, tendo uma delas sido absolvida e a outra condenada a nove meses de prisão, também suspensa, por cumplicidade no crime de tráfico de droga.

Os nove arguidos a quem a pena foi suspensa na sua execução ficam obrigados a um programa de reinserção social da respetiva Direção-Geral e ficam obrigados a absterem-se do consumo de drogas e proibidos de frequentar locais de diversão noturna durante seis meses.

No acórdão, os juízes explicaram a condenação a prisão efetiva do arguido Tiago Fernandes, com o facto de ser reincidente, pois sofrera já uma condenação a três anos e meio de prisão por tráfico, suspensa pelo mesmo período de tempo, mas continuou a traficar antes do termo da suspensão.

Este arguido terá, assim, de cumprir as duas penas, após lhe ser feito o respetivo cúmulo jurídico.

No final da leitura do acórdão, o advogado João Ferreira Araújo, que defendia um dos principais arguidos, disse ao JN que a decisão foi justa e equilibrada, mas criticou o juiz de instrução do processo por este ter colocado sete arguidos, seis deles com pouco mais de 20 anos, em prisão preventiva durante 18 meses: "infelizmente, hoje em dia, na fase de instrução há juízes que decretam a medida mais dura, a de [prisão] preventiva, a arguidos jovens, sem necessidade para isso. De seguida, os tribunais, em decisões ponderadas pela prova produzida aplicam penas suspensas, ou mesmo absolvições a pessoas que estiveram presas. Mas, os 18 meses de vida que lhes tiraram, esses ficam lá, para sempre", desabafou.

O julgamento decorreu no Centro Cívico de Palmeira, por razões de segurança sanitária.

A acusação diz que o grupo traficava estupefacientes nas zonas de Maximinos e de Ferreiros, em Braga mormente junto a cafés e pastelarias, junto à Escola Frei Caetano Brandão, ao pavilhão desportivo de Ferreiros, ao estacionamento do hipermercado Leclerc, no Parque Radical ou perto da loja dos CTT e da estação de comboios. Recorriam ainda, de noite, às gasolineiras da Repsol, da BP, ao parque do Continente e às zonas de Gualtar e de Gondizalves. Iam, também, ao bairro das Parretas e estendiam-se a Martim e Pousa, em Barcelos.

Para além dos telemóveis, usavam as redes sociais.

O MP diz que vendiam canábis (resina), heroína, cocaína e MDMA (ecstasy), para consumo ou revenda.

Ao todo, a investigação detetou mais de 500 vendas - por cinco a 10 euros, em regra.