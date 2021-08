Tribunal confirma absolvição de responsáveis de obra por morte de cinco trabalhadores 

Rogério Matos Hoje às 13:32 Facebook

A Relação de Évora confirmou a decisão do Tribunal de Setúbal em absolver os responsáveis pela obra de requalificação do Mercado do Livramento, onde cinco trabalhadores morreram após a queda de uma parede em fevereiro de 2012.

Alberto Sanches Silva, José Arlindo de Mesquita, Souleymane Diallo, João Faceira e Saico Caimanque perderam a vida. Davide da Silva sobreviveu por estar dentro da retroescavadora que operava junto à parede com sete metros de altura quando esta desabou.

Os arguidos Pedro Gonçalves, diretor de segurança, e Carlos Gonçalves da Rocha, diretor técnico, que partilharam o banco dos réus com a empresa adjudicatária da obra ABB foram absolvidos por não saberem que o trabalho de escavação ao longo da parede podia resultar na sua queda.

Os arguidos vinham acusados pelos crimes de violação de regras de construção ao não terem tomado os devidos cuidados nas escavações ao longo da parede, expondo e desconfinando-a por completo, imputava o MP. O coletivo de juízes referiu que "foi a operação da retroescavadora que provocou a queda, em conjunto com outros fatores como ter-se encontrado água por debaixo desta que fragilizava a sua sustentação, mas não se apurou que os arguidos tivessem dado ordens que viessem a violar as regras de construção".

O MP não ficou satisfeito com a fundamentação do tribunal e pediu aos juízes desembargadores do Tribunal da Relação de Évora que anulassem a sentença, exigindo uma melhor fundamentação ao coletivo de juízes do Tribunal de Setúbal, mas sem sucesso.

No dia da tragédia, sete de fevereiro de 2012, pelas nove horas da manhã, o trabalhador Davide Ferreira da Sila começou a escavação junto ao alçado sul do mercado. Pelas 17.30 horas, quando já tinha escavado entre 25 e 30 metros ao longo da parede a profundidades entre 1.10 metros e 2.05 metros, deu-se o desabamento.

Os cinco trabalhadores, que se encontravam nas imediações a executar trabalhos de cofragem, armação de ferro e enchimento de betão em pilares, ficaram soterrados e morreram no imediato.

O MP considerava que os arguidos infringiram, de forma livre, deliberada e consciente, regras técnicas e legais de construção alusivas a escavação, entivação e escoramento de estruturas, o que não foi provado pelo Tribunal.

Dias antes da queda da parede, os arguidos informaram a autarquia sobre os trabalhos a realizar, mas não foi referida qualquer intervenção junto à parede que viria a desabar. Nesta altura, a câmara municipal e o empreiteiro discutiam formas de abrir o topo da parede para acesso a um novo edifício.