Tribunal corrigiu detalhes de como Rui Pinto terá tentado extorquir a Doyen

Mais de dois anos e meio após o início do julgamento, a leitura do acórdão do processo em que Rui Pinto, mentor assumido do Football Leaks, responde por 90 crimes foi esta sexta-feira reagendada para 13 de julho, em Lisboa.

Em causa está o facto de o tribunal ter decidido corrigir, face à prova produzida em julgamento, a descrição inicial de factos sob suspeita, incluindo uma alegada tentativa de extorsão, em 2015, à Doyen Sports, em coautoria com o advogado Aníbal Pinto.

Em julgamento, Rui Pinto chamara-lhe uma "infantilidade", admitindo que, sem disso ter tido "consciência", possa ter cometido, formalmente, um crime de extorsão na forma tentada; Aníbal Pinto garantira que sempre pensou estar a negociar um contrato de trabalho para o hacker autointitulado denunciante; e o então diretor-geral do fundo de investimento, Nélio Lucas, contrapusera que nunca quis contratar nem pagar ao gaiense. Ontem, o coletivo de juízes liderado por Margarida Alves incluiu detalhes que poderão não beneficiar os arguidos.