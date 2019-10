Tribunal da Feira condena 10 arguidos por tráfico de droga

Salomão Rodrigues Hoje às 19:24 Facebook

O Tribunal da Feira condenou, esta quinta-feira à tarde, nove homens e uma mulher por crimes relacionados com o tráfico de droga. Seis foram sentenciados com pena de prisão efetiva.

As penas aplicadas a seis dos implicados, que já se encontram em prisão preventiva e assim vão continuar, variam entre os três anos e nove meses e os sete anos. Os restantes quatro arguidos foram sentenciados a penas de prisão, suspensas na sua execução, que variam entre um ano e seis meses e os dois anos e nove meses. Todos eles foram condenados por crimes de tráfico de estupefacientes.

A juíza deu como provada a maioria dos factos da acusação, tendo, no entanto, absolvido alguns arguidos de determinados crimes de que eram acusados por falta de provas. "Eu ouvi e li as escutas todas", realçou a juíza na leitura do acórdão, ressalvando, a título de exemplo, que "uma escuta não foi transcrita [para o processo de acusação]" e que por isso não foi valorizada. Aludiu, ainda, a erros de transcrição que foram alvo da atenção da juíza.

Deixou também um apelo aos quatro arguidos com penas suspensas para que "colaborem com os técnicos de reinserção social" e se afastem do bar conectado com o consumo de droga. "Se tiverem contacto com a droga vão dentro", avisou.

O grupo de indivíduos, com idades entre 23 e 55 anos, estava acusado de traficar droga no interior e exterior de um café de Fiães, Feira e de efetuar vários furtos, entre outubro de 2016 a junho de 2018. Os consumidores deslocavam-se junto daquele estabelecimento de restauração para adquirir haxixe, liamba, cocaína e drogas sintéticas.

Os arguidos foram detidos em junho de 2018, no âmbito de uma investigação que durava há cerca de um ano.

Foram realizadas oito buscas domiciliárias e uma não domiciliária, tendo sido apreendidas 731 doses de haxixe, nove doses de MDMA (ecstasy), 825 euros em dinheiro, nove telemóveis, dois computadores portáteis, um tablet, dois relógios, dois LCD, um motociclo, uma moca e três armas brancas.