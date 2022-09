Tribunal da Relação reduz multa ao F. C. Porto

Valor global a pagar pelos dragões ao Benfica passa de dois milhões de euros para 1,4 milhões.

O Tribunal da Relação do Porto confirmou a condenação do F. C. Porto no âmbito do "Caso dos e-mails", mas diminuiu o valor das multas a pagar pelos dragões, que irão agora recorrer da decisão.

Segundo avançou o Porto Canal, a SAD dos azuis e brancos, o Porto Canal e Francisco J. Marques, diretor de comunicação do clube, terão de pagar um milhão de euros como indemnização ao Benfica (inicialmente o montante era de 1,4 milhões), bem como 605 mil euros por danos emergentes. A instituição absolveu ainda Pinto da Costa e os administradores Fernando Gomes e Adelino Caldeira de todas as acusações.

Na informação avançada pelo meio televisivo, o juiz Eduardo Pires, relator principal do acórdão, pediu escusa do processo por acreditar não ter independência para julgar o caso, visto que é benfiquista, sócio desde 1968, acionista, com lugar cativo no Estádio da Luz e uma Águia de Ouro. Porém, o presidente do Tribunal da Relação Nuno Ataíde das Neves entendeu que o magistrado mantinha a isenção e imparcialidade necessária para julgar o caso.

Recorde-se que o Benfica acusou o F. C. Porto de concorrência desleal e danos de imagem, na sequência da divulgação de e-mails por Francisco J. Marques no programa Universo Porto da Bancada, do Porto Canal, e exigia uma indemnização de 17,7 milhões de euros.