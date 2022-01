Tribunal de Braga julga grupo do Fujacal por tiros contra rivais

Joaquim Gomes Hoje às 22:27 Facebook

Três elementos do Grupo do Fujacal, de Braga, começam a ser julgados, esta segunda-feira, no tribunal local, por tentativa de homicídio de três irmãos. Em 18 de março de 2021, Rilker Richard Almeida, Davide Chilombo Portela, Henrique de Lima Marquês deslocaram-se ao Bairro das Enguardas e rasuraram uma inscrição numa parede, "Enguardas Bronx", para ali escreverem "Fujacal", e dispararam contra três moradores, acusou o Ministério Público (MP).

Este será o primeiro julgamento dos tiroteios que se registaram em Braga nos últimos anos, na guerra travada por grupos rivais pelo controlo de território, que se agravou quando uma jovem ligada ao grupo das Enguardas passou a privar com um rival do Fujacal.