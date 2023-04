Tribunal de Fafe precisa de mais um juiz para colmatar excesso de processos

O Relatório anual de 2022 da Comarca Judicial de Braga defende a colocação de um juiz auxiliar nos juízos Cível e Criminal do Tribunal de Fafe para fazer face ao elevado número de processos por juiz, que é "clara e inequivocamente excessivo".

O documento, da autoria do juiz-presidente, João Paulo Pereira, acentua que "o Juízo Local Cível de Fafe tem vindo a ser historicamente afetado por uma permanente insuficiência do quadro de magistrados judiciais, situação que mais uma vez ocorreu em 2021, atingindo 384 ações judiciais".

Em termos comparativos, sublinha, "o número 384 é o mais elevado dos registados por juiz em todos os juízos da comarca com a mesma competência (apenas o Juízo Local Cível de Braga apresenta um número mais elevado de entradas de ações comuns - em média cerca de 173 por juiz - mas inferior quanto a AECOPEC´s (Ação Especial para o Cumprimento de Obrigações Pecuniárias Emergentes de Contratos) e ações especiais, ao que acresce a dificuldade introduzida pelas características mais rurais da litigância".

"Também o Juízo Local Criminal tem vindo a registar, desde 2019, dos mais elevados valores a nível de processos entrados por juiz na área penal, em comparação com os restantes juízos com a mesma competência", acrescentou.

A título de exemplo diz que, em 2021, deram entrada neste juízo 180 processos comuns, número apenas superado pelo Juízo Local Criminal de Barcelos (com 218 de média entre os dois juízes). Acresce que a dilação dos agendamentos registada no final de 2021 era ainda a terceira maior (170 dias) de todos os juízos da Comarca com a mesma competência (apenas ultrapassada pelos Juízos Locais Criminais de Guimarães com 207 dias e Braga com 214), para o que seguramente contribuiu a natureza da litigância do Juízo de Fafe.

À ESPERA DE OBRAS

O Instituto de Gestão Financeira e dos Equipamentos da Justiça (IGFEJ) celebrou um contrato com a Faculdade de Engenharia do Porto para a elaboração do estudo de diagnóstico e metodologia de intervenção do edifício do Palácio da Justiça de Fafe, estando a intervenção sinalizada como prioritária, pelo que é de prever que as obras arranquem em 2023 ou no próximo ano. Entretanto, lamenta, "continuam a ser deploráveis as condições em que trabalham os funcionários, deficientes as instalações sanitárias do edifício e inexistentes os acessos ao piso superior para pessoas com mobilidade reduzida".