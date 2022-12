Tribunal de Fafe proíbe idoso de contactar vítima de abusos com deficiência

O homem de 73 anos detido, na segunda-feira, pela Polícia Judiciária de Braga, nos arredores de Fafe, por suspeita da prática de crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, ficou obrigado pelo juiz de instrução local a não ter qualquer contacto com a vítima.

O arguido ficou, também, com a medida de coação de apresentações bissemanais na GNR.

De acordo com a PJ, "os factos ilícitos ocorreram, desde 2019, no concelho de Fafe, onde residem o arguido e a vítima, um homem com 37 anos de idade, com nítida incapacidade de se autodeterminar sexualmente e de opor resistência", devido a deficiência intelectual.

"Praticavam atos sexuais um com o outro, de várias formas", disse ao JN fonte ligada ao processo, frisando que os dois homens moram na mesma freguesia, mas não são familiares.

A queixa à polícia partiu dos técnicos de serviço social que acompanham o cidadão portador de deficiência.