Tribunal de Famalicão declara insolvência da antiga Britalar

Luís Moreira Hoje às 22:16 Facebook

Twitter

Partilhar

O Juízo de Comércio de Famalicão declarou a insolvência da firma Moura Atlantic - Sociedade de Construções, SA, gerida pelo empresário brasileiro Fábio Augusto Moura que havia comprado a antiga construtora Britalar, de Braga, ao empresário António Salvador.

A juíza nomeou Maria Clarisse Barros como administradora da insolvência e deu 30 dias para que os credores declarem as quantias que entendem ter direito a receber.

A insolvência foi pedida por um grupo de trabalhadores que não se conformaram com o incumprimento do quinto PER - Plano Especial de Revitalização que a firma havia solicitado.