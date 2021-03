Fernando Pires Hoje às 09:12 Facebook

Pedido feito pela defesa foi aceite. Início do julgamento está marcado para o início de junho, em Mirandela.

O caso da mulher acusada pelo Ministério Público de ter premeditado o homicídio do filho autista, no verão do ano passado, em Cabanelas, Mirandela, vai ser julgado por um tribunal de júri - três juízes e quatro jurados - depois de ter sido aceite o requerimento feito pela defesa. O julgamento está agendado para o dia 1 de junho, em Mirandela.