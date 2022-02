Tribunal Europeu confirma multa a juiz crítico da Justiça

Roberto Bessa Moreira Hoje às 07:23 Facebook

Eurico Reis pagou multa por dizer que extravio de processo da morte do seu pai foi intencional. Vai jubilar-se "para combater males do sistema".

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) confirmou, ontem, uma multa aplicada pelo Conselho Superior de Magistratura (CSM) ao juiz Eurico Reis. Os juízes europeus consideraram que o dever de discrição de um agente da Justiça se sobrepõe ao direito à liberdade de expressão. Portanto, o ex-presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida não devia ter referido, numa entrevista, que o desaparecimento de um processo do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) resultou de um "significativo conluio interno" para proteger a CP (Comboios de Portugal) e a Refer (Rede Ferroviária Nacional). Devido a esta sentença, Eurico Reis diz que se vai jubilar, para poder lutar pelo sistema judicial "com outros meios".

"Não estou surpreendido. Não é fácil ser uma ovelha tresmalhada em Portugal, nem no resto do Mundo", afirma. Ao JN, o juiz garante que esperava este desfecho, porque "há 30 anos" que faz "críticas ao sistema judicial e judiciário". E promete continuar. "Nos dias seguintes a ter recebido a notificação a anunciar que iria ser proferida a sentença, entreguei os papéis para ser jubilado. O combate pelos meus ideais será feito noutro âmbito, porque não quero que as minhas netas vivam o que eu vivi até ao 25 de abril de 1974", revela.