Tribunal Europeu decide que Estado não tem de indemnizar lesados do BES

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) considerou, numa decisão publicada nesta quinta-feira, que o Estado português não tem de indemnizar os clientes do Banco Espírito Santo (BES), que acumularam prejuízos avultados com a compra de produtos financeiros que a entidade bancária apresentava como seguros. Para os juízes europeus, os estados não têm "qualquer obrigação de cobrir as dívidas de entidades privadas" e, por outro lado, a decisão do Governo português de avançar para a resolução do BES resultou no "equilíbrio justo entre o interesse público e os direitos de propriedade". O ação interposta por um antigo emigrante português na Alemanha, que perdeu 185 mil euros em aplicações financeiras do BES, foi, desta forma recusada.

Diamantino Freire Lopes, hoje com 78 anos, foi, juntamente com a mulher, emigrante na Alemanha e, em 2012, aplicou as poupanças de uma vida de trabalho em produtos financeiros adquiridos ao balcão do BES. Investiu 185 mil euros com a promessa de que, dois anos depois, teria todo o seu dinheiro de volta e mais de 20 mil euros em juros.

Contudo, um mês antes de Diamantino Freire Lopes reaver o investimento, o BES anunciou um prejuízo recorde de 3,57 biliões de euros, em resultado da exposição à dívida do Grupo Espírito Santo (GES) e o Banco de Portugal (BdP) proibiu imediatamente o reembolso de qualquer aplicação financeira.