Tribunal força homem a abandonar casa por ameaçar mãe idosa

O Tribunal de Setúbal obrigou um homem de 55 anos a abandonar a casa onde vivia com a sua mãe de 81 anos em Vila Nogueira de Azeitão, Setúbal, por ameaçar e injuriar a idosa.

Ao que foi possível apurar, sempre que o suspeito consumia droga e álcool exercia violência psicológica sob a sua mãe, através de injúrias e ameaças de agressões físicas.

A queixa foi realizada há seis meses e esta terça-feira, o homem foi detido pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas da GNR de Setúbal, em cumprimento de mandato pelo Ministério Público. Está indiciado pelo crime de violência doméstica.

O homem foi presente no Tribunal Judicial de Setúbal, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações semanais à GNR, abandono imediato da residência da vítima e proibição de contactos com a mesma por qualquer meio.