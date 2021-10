Tribunal interna jovem que matou mãe adotiva com 20 facadas no Seixal

Rogério Matos Hoje às 15:23 Facebook

O Tribunal do Seixal ordenou o internamento de Lucas Paulo, que em novembro de 2020 matou a mãe com 20 facadas, em casa. Está em causa o diagnóstico de esquizofrenia paranóica, realizado pelo Instituto de Medicina Legal, que indica que o jovem de 23 anos sofria desta anomalia psiquiátrica na altura do crime.

Lucas Paulo foi absolvido pelo crime de homicídio qualificado de que vinha acusado, tendo o tribunal ordenado o internamento por um período mínimo de três anos e máximo de 16. A sentença foi ao encontro do que tinha sido pedido pelo Ministério Público e pela advogada do arguido.

No dia do crime, vítima e agressor estavam sozinhos em casa, na Rua Eusébio Leão, em Paio Pires, e discutiram pela falta de emprego do jovem de 24 anos. Após a discussão, a vítima, Tereza Paulo, de 60 anos, dirigiu-se para a sala e foi atacada pelo filho com um x-ato. Durante o ataque, a mulher de 60 anos tentou fugir pela janela do rés-do-chão de casa, mas foi apunhalada nas costas. Voltou para dentro, tentou refugiar-se na cozinha, mas o atacante seguiu-a. Foi então que Lucas tirou duas facas da gaveta da cozinha, desferindo vários golpes no corpo da vítima, provocando-lhe a morte.

Para evitar que o seu pai adotivo entrasse na habitação, o que viria a acontecer horas depois, o homicida trancou a porta e encostou móveis e eletrodomésticos. Depois, tomou banho, deixou as roupas que usava no quarto e saiu pela janela. O marido da vítima chegou a casa do trabalho por voltas das 20 horas e, após alguma dificuldade em abrir a porta, deparou-se com o corpo da mulher prostrado na cozinha.

A Polícia Judiciária de Setúbal foi acionada e, horas depois, já na madrugada de terça-feira, deteve o suspeito. A GNR procurava pelo jovem quando recebeu uma denúncia de que um homem deambulava numa rua em Paio Pires de forma errática, como se se quisesse esconder. Os militares acorreram ao local, capturaram o jovem e entregaram-no à PJ, que o deteve. Lucas foi presente ao Tribunal do Seixal e ficou em prisão preventiva, onde permanece hoje.