Tribunal liberta grupo de tráfico de amêijoa no Tejo 

O Tribunal de Almada libertou os oito detidos na megaoperação da GNR, Interpol e polícias italiana e espanhola sobre o que seria a maior rede de tráfico de amêijoa entre o Tejo e Europa e que rendeu aos suspeitos milhões de euros. Os seis homens e duas mulheres, com idades entre 29 e 50 anos, estão indiciados por associação criminosa, fraude fiscal qualificada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais e crimes contra a saúde pública.

Os suspeitos, sete portugueses e um homem de nacionalidade brasileira, residentes em Almada, ficaram proibidos de contactar entre si, de frequentar o local onde apanhavam a amêijoa, na Trafaria, e foram obrigados pelo tribunal a suspenderem todas as atividades que desempenhavam e ainda de se apresentarem às autoridades duas vezes por semana.

A captura da amêijoa no Tejo é interdita devido aos elevados níveis de toxicidade. Os suspeitos forjavam os certificados de origem do produto, indicando que a amêijoa era capturada no Sado, onde é permitida por possuir nível tóxicos inferiores, e levavam para Espanha e Itália. Nos mercados de destino, a amêijoa era sujeita a níveis inferiores de depuração que a necessária, representando assim um perigo de saúde quando entrava no consumo.

A operação da Unidade de Ação Fiscal da GNR decorreu na segunda-feira e contou com mais de 200 militares. Foram realizadas 53 buscas a casas, armazéns onde eram acondicionadas as amêijoas e viaturas. Quarenta e duas buscas foram realizadas em Almada, cinco em Espanha e seis em Itália, onde eram armazenados os bivalves. Foram apreendidos 120 mil euros em dinheiro, ferramentas e maquinaria associada à prática criminosa, 22 veículos e 14 embarcações. Foram ainda arrestadas seis contas bancárias e arrestados três imóveis.

A investigação começou em dezembro de 2019, quando um dos elementos do grupo foi apanhado a levar amêijoa do Tejo para Espanha com um certificado de origem forjado. A GNR montou uma operação de vigilância à rotina do suspeito, saltando à vista o veículo em que se deslocava, um Mercedes topo de gama, sem que apresentasse rendimentos para o obter. Findo ano e meio, a GNR desmantelou a rede criminosa.

Na apanha da amêijoa, a rede não recorria a apanhadores apeados que todos os dias percorrem as margens do Tejo, mas sim a pescadores que operam embarcações de pesca da ganchorra. Cada uma era capaz de trazer para terra cerca de 700 quilos por dia de amêijoa japónica.

O produto era colocado nas carrinhas e seguia para Espanha. A GNR seguia as carrinhas e na sua interceção, os condutores apresentavam certificados de origem forjados pelos líderes da organização criminosa e que ditavam que as amêijoas não eram do Tejo, mas do Sado. Estes certificados são da Direção Geral de Recursos Marítimos que os mariscadores têm à sua disposição e nos quais atestam, sem qualquer fiscalização prévia, a origem do produto.

Só com a perseguição das carrinhas desde o seu ponto de origem é que era possível à GNR verificar que os documentos eram falsos. Ainda assim, as carrinhas tentavam despistar os militares com algumas manobras como circular uma rotunda várias vezes.