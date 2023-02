Tribunal liberta oito detidos em megaoperação contra tráfico de meixão

O Tribunal de Instrução Criminal do Porto libertou os oito homens detidos numa operação da Polícia Marítima que o Ministério Público (MP) acredita integrarem uma rede criminosa internacional de tráfico de meixão a partir do norte do país.

Ao que o JN apurou, o juiz considerou não existir prova forte para os indiciar por associação criminosa, crime que lhes era imputado pelo MP, e libertou-os, com termo de identidade e residência e obrigados a apresentações periódicas na polícia da sua área de residência. O MP, através do Departamento de Investigação e Ação Penal Regional do Porto vai recorrer.

Os arguidos - três portugueses e cinco chineses - estão indiciados de crimes de contrabando qualificado e de dano contra a natureza. A captura do meixão (a enguia europeia em fase juvenil) é proibida, mas vale mais de seis mil euros por quilo em países orientais como a China ou Vietname, atraindo as redes criminosas por causa dos lucros envolvidos.