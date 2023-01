Tribunal liberta suspeito de tráfico preso com 30 gramas de açúcar

O homem, de 46 anos, que foi colocado em prisão preventiva no final de maio do ano passado, após ter sido detido com cerca de 40 gramas de um produto que a GNR suspeitou ser cocaína, mas que as análises revelaram em novembro ser açúcar, foi libertado esta sexta-feira pelo Tribunal de Torre de Moncorvo.

O juiz de instrução criminal alterou a medida de coação da prisão preventiva para apresentações periódicas, que o suspeito, residente em Verín, Espanha, deverá cumprir no posto da GNR de Chaves.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o juiz de instrução mantém as suspeitas do indivíduo pertencer a uma rede de tráfico de droga. Existem escutas telefónicas e vigilâncias que suportam essas suspeitas e que levaram o Ministério Público a acusar o homem e oito outros arguidos de tráfico.