Tribunal liberta três suspeitos após apreensão de 104 quilos de cocaína

Os três detidos pela Polícia Judiciária de Braga por suspeitas de colaborarem com uma rede internacional de tráfico de cocaína foram libertados esta terça-feira, no Palácio da Justiça de Braga, e vão conhecer as medidas de coação na quarta-feira.

Os suspeitos foram detidos após a apreensão de 104 quilos de cocaína, em Barcelos, com base em informações transmitidas pela polícia espanhola depois de apreender 718 quilos no Porto de Algeciras.

Os 104 quilos estavam dissimulados em contentores de bananas da América do Sul e desalfandegados no Porto de Leixões, em Matosinhos, conforme tinham comunicado as autoridades espanholas à PJ de Braga.

PUB

Dois portugueses e um brasileiro tinham fugido à PJ aquando da apreensão daquela droga, no final de 2022, e continuaram a residir em Barcelos, Esposende e Vila Nova de Gaia. Entretanto foram alvo de mandados de detenção.

O Ministério Público pediu a prisão domiciliária, com pulseira eletrónica, para um empresário de frutas de Barcelos, e apresentações periódicas para dois homens residentes em Esposende e Gaia.