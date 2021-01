Tribunal manda sair de casa homem que agredia mãe idosa

Rogério Matos Hoje às 10:52 Facebook

O Tribunal do Seixal ordenou o afastamento de um homem suspeito de agredir a sua mãe, com 79 anos, em casa onde ambos vivem no Seixal. Não se pode aproximar da casa num raio de 500 metros nem contactar a vítima.

O suspeito, de 47 anos, foi detido na quinta-feira pela GNR em Fernão Ferro. A investigação permitiu apurar que o homem exercia reiteradamente violência física e psicológica sobre a vítima, sua mãe, com quem partilhava a residência.

Há cerca de um mês, os militares receberam a denúncia que relatava um cenário de violência doméstica. A vítima tinha sido agredida e já não era a primeira vez.

Desde essa altura que o Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas da GNR investigava o caso e na quinta-feira a GNR efetuou a detenção. Na casa, os militares apreenderam três facas e um machado. O homem está indiciado de violência doméstica.