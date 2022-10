Tribunal mantém pena de 21 anos a homem que matou pai em Lousada

Mónica Ferreira Hoje às 11:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O Tribunal de Penafiel manteve esta manhã de terça-feira a pena de 21 anos de prisão a um homem que matou o pai à facada em Caíde de Rei, Lousada, em março de 2021.

O acórdão surge após os juízes terem sido obrigados a ouvir um terceiro perito sobre o estado mental do arguido aquando dos factos, medida decretada pelo Tribunal da Relação do Porto, após recurso da defesa.

Durante a audiência foram ouvidas duas peritas, com posições contraditórias: uma defendeu a existência de um surto psicótico durante a prática do crime, a outra negou tal estado de espírito. A defesa solicitou a audição de um terceiro perito, mas o tribunal negou tal pretensão e condenou o arguido a 21 anos de prisão.

PUB

A defesa recorreu e o Tribunal da Relação do Porto concordou com a necessidade de ouvir uma terceira opinião e determinou a reabertura da audiência para aferir uma eventual inimputabilidade do arguido.

Em audiência, a terceira perita defendeu a existência de um surto psicótico, de tipo esquizofrénico, que culminou com a morte do pai e que Nuno Soares, de 32 anos, era inimputável.

Mas o Tribunal de Penafiel entendeu que o homem estava consciente dos atos cometidos e apresentou durante o julgamento um discurso coerente e consciência crítica, não coincidente com a tese de inimputabilidade defendida e manteve a pena aplicada, de 21 anos prisão.