Tribunal nega pedido de indemnização de condutor que ficou com carro submerso

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga rejeitou, a 31 de janeiro, a ação interposta contra a Câmara, no valor de 18 mil euros, pelos danos causados numa viatura que ficou inundada, em janeiro de 2014, no túnel da Avenida Frei Bartolomeu dos Mártires.

O juiz não atendeu ao pedido do condutor e da mulher, residentes em São Vítor, por ter concluído que "a inundação verificada a 8 de janeiro no túnel não pode ser subjetivamente imputada ao município, tendo decorrido de condições climatéricas perfeitamente anormais e excecionais (uma tromba de água), e não de qualquer conduta, ativa ou omissa, que lhe possa ser assacada".

A indemnização requerida era de cinco mil euros do valor da reparação do veículo e 1922 de objetos que estavam no carro e que ficaram destruídos. O homem pedia ainda 5100 euros pela privação do uso do veículo e seis mil euros a título de danos não-patrimoniais, valores acrescidos de juros de mora, à taxa legal.