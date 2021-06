Tribunal perdoa condutor que chamou "arrogante" a polícia

Delfim Machado Hoje às 19:29 Facebook

O Tribunal da Relação de Guimarães confirmou recentemente a absolvição de um homem, de Barcelos, que chamou "arrogante" ao agente da PSP que o multou, por ter o carro estacionado em cima do passeio. O arguido estava acusado do crime de injúria, mas o tribunal entendeu que o mesmo se limitou a criticar a atuação da polícia - e não a pessoa em si.

O diferendo ocorreu na noite de 9 de julho de 2019, no interior da Esquadra da PSP. O homem, trabalhador de uma loja de ferragens, tinha sido multado momentos antes, por ter o carro estacionado em cima do passeio. Insatisfeito com a atuação do agente da PSP que o multou, dirigiu-se à esquadra para formalizar uma reclamação. Alegava que o agente não agiu com os outros cidadãos da forma que agiu consigo, uma vez que havia outros carros estacionados em cima do passeio que não foram objeto de multa.

No momento em que o homem pedia o livro de reclamações, na esquadra, viu o agente que o tinha multado e "disse-lhe que ele não prestava, que era um mau profissional e que era um arrogante", deu como provado o Tribunal. Na sequência dessas expressões, o agente processou o homem pelo crime de injúria e pediu 2000 euros de indemnização.