Perita vai voltar a ser ouvida em tribunal no caso da mãe que atirou o filho ao poço

Glória Lopes Hoje às 16:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O Tribunal de Mirandela decidiu, esta sexta-feira, que deverá prestar mais esclarecimentos em sede de julgamento a perita que elaborou o relatório social do caso da mulher acusada de crime de homicídio qualificado consumado, cuja vítima foi o filho que padecia de autismo.

Na sessão realizada esta manhã, o coletivo de juízes deferiu um requerimento do Ministério Público que solicitava que a perita voltasse ao julgamento para que possa fazer outros esclarecimentos, nomeadamente sobre a pressão psicológica a que a mulher, Fátima Martinho, com 53 anos, estaria sujeita enquanto cuidadora do filho, o que lhe terá provocado um alegado estado de burnout (exaustão emocional). A sessão ficou marcada para o próximo dia 15 de setembro.

O crime remonta ao dia 6 de julho de 2020 e ocorreu em Cabanelas, concelho de Mirandela, num terreno isolado a cerca de três quilómetros daquela aldeia, onde mãe e filho residiam. Segundo a acusação, que se baseia na confissão da arguida, esta sedou com medicamentos o filho autista de 17 anos e empurrou-o para um poço com seis metros de profundidade.

A mulher pensava que o filho se afogaria de imediato ao atirá-lo para o poço, só que tal não aconteceu. Quando se apercebeu que o jovem que sofria de autismo profundo e de epilepsia estava vivo, a acusada desceu e forçou o afogamento com as próprias mãos.

Fátima Martinho, que é divorciada e cuidava sozinha do filho, queixava-se aos vizinhos que o filho era violento, comportamentos que terão piorado com a situação de pandemia de covid-19 e o período de confinamento, porque o jovem deixou de frequentar o ensino especial no Agrupamento de Escolas de Vinhais.

PUB

Na sessão desta manhã foi ouvida por videoconferência uma professora especializada em Ensino Especial, Celmira Macedo, que acompanhou Eduardo José, em Vinhais, na altura com seis anos, e que disse que Fátima Martinho era uma "mãe extremosa", que lidava com o filho "como se tivesse um tesouro nas mãos", sublinhando que o rapaz era superprotegido.

A acusação considera que a mãe não dava a medicação nos moldes prescritos ao filho.

Fátima Martinho disse mais uma vez em tribunal que amava o filho e lavada em lágrimas explicou que naquele dia tinha ido passear com Eduardo para um terreno porque este estava agitado, mas no terreno, onde havia um poço, ele teve uma crise e a tragédia aconteceu.