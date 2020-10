Tribunal suaviza medidas de coação a traficante apanhado a reincidir

A.P. e T.R.A. Hoje às 15:05 Facebook

A PSP do Porto deteve um homem de 62 anos por tráfico de droga. O suspeito, já cadastrado, estava obrigado a apresentações diárias. Foi levado ao juiz que decretou apresentações trissemanais e, na prática, reduziu as medidas de coação a que já estava sujeito.

O homem, de 62 anos, é um velho conhecido dos agentes que patrulham o centro histórico do Porto. É um dos mais famosos delinquentes da Sé e já cumpriu pena de prisão por tráfico de droga.

Atualmente, estava em liberdade mas, sujeito a apresentações diárias na esquadra, enquanto aguardava o recurso de nova condenação, desta vez de seis anos de prisão efetiva, também por tráfico de droga.

Ontem, sexta-feira, os agentes da Esquadra do Infante da PSP do Porto apanharam o suspeito, em flagrante delito, a vender cocaína e heroína na Sé. No próprio dia, o detido foi levado perante um juiz de instrução que optou por decretar como medida de coação apresentações trissemanais.

Apesar de ter sido apanhado a reincidir no tráfico de droga, ficou com uma medida de coação menos gravosa do que a que já estava sujeito.