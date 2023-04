Trinta drones por ano põem aviões em perigo

Prática perigosa junto dos aeroportos está a ressurgir depois da pandemia. Na terça-feira, um aparelho afetou operação em Lisboa.

Em seis anos, a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) registou 172 casos de voos ilegais de drones que ameaçaram a segurança de aviões no momento em que levantam ou aterravam nos aeroportos nacionais, o que corresponde a uma média de 30 ocorrências anuais. A pandemia de covid-19 reduziu significativamente essa prática ilegal, mas o registo dos últimos dois anos mostra que está a ressurgir. Ontem de manhã, oito voos tiveram de ser desviados do Aeroporto de Lisboa por causa da aproximação de um drone, avistado por pilotos a sobrevoar aviões na zona de Alcântara, no chamado funil de aproximação à pista e onde é proibido o uso desses equipamentos.

O drone, apurou o JN, encontrava-se 60 metros acima dos aviões, que foram obrigados a desviar-se dele. Por razões de segurança, a NAV Portugal- Navegação Aérea encaminhou oito voos, entre as 10.30 e as 11.30 horas, para os aeroportos do Porto e de Faro. As aeronaves retornaram mais tarde à capital, quando a situação foi normalizada pelas 11.27 horas.