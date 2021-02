Trio apanhado a roubar máquina de tabaco em Avis fica em liberdade

Ana Luísa Delgado Hoje às 18:43 Facebook

Três homens ficaram em liberdade, por decisão do Ministério Público, depois de terem sido detidos em flagrante delito quando furtavam uma máquina de tabaco de um café no ​​​​​​​concelho de Avis, distrito de Portalegre.

Ao que o JN conseguiu apurar, os suspeitos, com idades compreendidas entre os 17 e os 35 anos, foram surpreendidos pelos militares da Guarda Nacional Republicana (GNR), no sábado, 6 de fevereiro de 2020, "quando saíam do estabelecimento comercial e na posse de uma máquina de tabaco".

Em comunicado, o Comando Territorial de Portalegre da GNR esclareceu, na segunda-feira, que os três indivíduos "acederam às instalações após o arrombamento da porta e de uma janela".

Os militares deslocaram-se ao local do crime na sequência de uma denúncia de que um estabelecimento comercial estaria a ser assaltado.

No decorrer das diligências policiais apurou-se ainda que uma das viaturas utilizadas pelos suspeitos tinha sido furtada, tendo sido recuperada e entregue ao seu legítimo proprietário.

Os detidos, apurou o JN, foram constituídos arguidos e vão, por decisão do procurador do Ministério Público de turno, aguardar em liberdade o desenrolar do processo, que a passou a fase de inquérito judicial. Os factos foram remetidos para o Tribunal de Fronteira. Os suspeitos estão indiciados por furto. O crime é punível, na sua forma simples, com pena de prisão até três anos ou multa.